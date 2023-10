“Me volteé y no había nadie”: Lorna Cepeda habló del inexplicable momento cuando tuvo cáncer

Lorna Cepeda ha sido de las actrices más reconocidas del país por darle vida a ‘La peliteñda’ en ‘Betty la Fea’ y decir frases icónicas que aún siguen siendo recordadas por los colombianos, inclusive 22 años después. Lo que pocos televidentes conocían, era que la actriz habría tenido cáncer algunos años, haciendo que se replanteara su carrera como actriz. Pese a que ha interpretado a otros personajes, Lorna siempre ha sido recordada por haber interpretado a uno de los personajes más odiados - amados de la televisión. Pero pese a ser una figura pública, siempre habrá detalles de su vida privada que se guardan para ellos y no ser de conocimiento público.

Después de que se anunciara la segunda temporada de ‘Betty la Fea’ que se estrenará en el 2024 por Amazon Prime Video, los personajes que hicieron parte del elenco original han estado apareciendo en diferentes entrevistas en medios de comunicación y creadores de contenido, dando detalles del regreso a las pantallas con una de las novelas más icónicas de la televisión colombiana.

¿Qué pasó con Lorna Cepeda cuando tuvo cáncer?

En entrevista con la periodista Eva rey, Lorna decidió revelar detalles de un suceso en particular cuando tuvo cáncer en el 2016. El tipo de cáncer que tuvo fue un melanoma (Cáncer en la piel). Si bien ya había declarado ante distintos medios de comunicación haber tenido esta enfermedad, no fue sino hasta hace unos días donde reveló el particular momento que vivió en medio de la enfermedad.

En medio de la entrevista, Eva decidió preguntarle sobre cómo llevó dicha enfermedad “Todo sentimiento negativo que tu no hayas sanado, en algún momento el tiempo te lo cobra”, mencionó. Además comentó que le oró a Dios su desanimo por tener que pasar por esta enfermedad “Si me vas a llevar, llévame, si me vas a dejar, te pido que no tengo tiempo para ninguna quimio, porque si yo no trabajo mis hijos no comen”.

Luego de esto confesó el particular momento que pasó junto a su gato “Estaba con mi gato ‘mosho’ en la lesión. le dije ‘moshoo quítate de ahí’. Yo literalmente sentí una mano que me apretaba ahí donde tenía la lesión y yo dije ‘me están sanando’, di gracias”