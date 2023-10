¿Soltero o acompañado?: Esta es la situación sentimental del ruso que quedó elegido como Alcalde de Tunja

Mikhail Krasnov es el ruso que fue el elegido como el nuevo mandatario de Tunja con un total de votos de 27,330 y un 31,53% de mesas escrutadas, causando que por primera vez sucediera algo de este tipo en unas elecciones territoriales en el país.

Krasnov es economista de la Universidad Humboldt de Alemania, doctorado en Sociología económica y demografía de la Universidad Estatal de Volgogrado en Rusia. Además, cuenta con cuatro maestrías en economía, sociología y relaciones internacionales, especialización en Organización y Fundamento de la economía campesina de Rusia, y formación en Comercio Mayorista. Esto, sumado a que habla 6 idiomas y ha sido profesor universitario.

Mikhail Krasnov, el ruso que quedó elegido como Alcalde de Tunja y su situación sentimental

Pese a todos esta preparación académica, queda la duda si el ahora alcalde de la capital boyacense tiene pareja colombiana o no. Haciendo un barrido por sus redes sociales activas, poco se puede ver sobre su vida privada, dándole prioridad a sus trabajos académicos, y por supuesto, de su campaña a la Alcaldía de Tunja. Por ende, no se pudo afirmar que Krasnov se encuentre en una relación sentimental actual, ni tampoco hay rastro de alguna relación en el pasado. Por tanto, la capital de Boyacá no contaría con una primera dama.

Por lo pronto, son muchas las expectativas que se tiene sobre el mandato de Mikhail, ya que como lo ha mencionado ante diferentes medios de comunicación, fue elegido por diversos estratos sociales de la ciudad y de manera independiente.