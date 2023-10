¿Mal ángulo o ‘pancita’ a la vista? Famosa presentadora del ‘Desafío’ desató dudas sobre un posible embarazo

Conozca a los participantes que podrían hacer parte del Desafío 2024 Captura de pantalla obtenida de YouTube del Desafío The Box

Uno de los programas más famosos en la industria del entretenimiento es el ‘Desafío’, pues desde hace más de 19 años se ha encargado de cautivar a los televidentes en cada una de sus temporadas. Pues no solo los participantes deben someterse a diversas pruebas físicas sino también psicológicas, ya que no resulta para nada sencillas las condiciones y las relaciones a las que deben enfrentarse. Asimismo, quienes tampoco pasan desapercibidas en medio del famoso reality de Caracol televisión son precisamente, sus presentadoras estrella como lo son Andrea Serna y Gabriela Tafur, quien hace poco menos de un mes se encuentra llevando a cabo su maestría en la Universidad de Stanford, sin embargo, los rumores sobre un posible embarazo no se han hecho esperar.

Y es que luego de llevarse algunas semanas en Estados Unidos y de contar con la compañía durante varios días de su pareja Esteban Santos, la pareja terminó sorprendiendo a sus fans al anunciar su matrimonio, en medio de la emoción por su emocionante pedida de mano. Lo cierto es que los mensajes de felicidad y apoyo para los novios no se hicieron esperar, sin embargo, un nuevo detalle salió a la luz causando sorpresa.

A pesar de las diversas ocupaciones que ha tenido con este nuevo reto, celebrar Halloween tampoco ha pasado de largo y por ende, su disfraz tampoco pasó desapercibido, pues la caleña compartió su disfraz el cual sería de vampiro, en donde el fondo resultó siendo el predilecto para darle más protagonismo a su traje. Sin embargo, este no fue el único detalle que pasó de largo, pues Gabriela se mostró con una pequeña “pancita”.

Aunque es algo completamente normal en cualquier mujer a causa de diferentes procesos de salud o quizás, un mal ángulo, lo cierto es que las redes sociales no pasaron por alto esta situación tanto así que las dudas con respecto a un posible embarazo no se hicieron esperar e incluso las preguntas para la destacada modelo tampoco faltaron. Lo cierto es que hasta el momento Tafur no se ha referido al tema, pues tendría fuertes horarios académicos con los cuales cumplir.