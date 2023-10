“Lo hipócrita se lo dejo a ella”: ‘Guajira’, del Desafío The Box, le tiró pulla a compañera del reality

‘Guajira’, finalista del Desafío The Box 2023, no salió con muchos amigos del reality, pues su personalidad fuerte no cayó bien del todo y muchos colombianos la criticaron, así como se ganó más de un enemigo en el reality. Ahora, luego de varios meses de haber terminado el programa, ‘Guajira’ nuevamente atacó a una de las participantes que estuvo con ella en esta temporada.

Lea también: “¿De qué maletín sale esa plata?: el millonario saco de la hija menor de Gustavo Petro es centro de críticas

La pelea que se ganó ‘Guajira’ fue con Alejandra. Luego de saberse que las dos mujeres llegarían a la final, ‘Guajira’, quien no había tenido una buena relación con Aleja, empezó a comentar que ella debía ganar porque se lo merecía.

Sin embargo, parece que Aleja no solo le cayó la boca a ella, sino a muchos espectadores que la tildaron de ‘floja’. Pero la pelea no terminó allí, de hecho, la pelea más fuerte fue afuera de la competencia, cuando Alejandra sugirió que ‘Guajira’ trató de hacerle trampa durante la última prueba.

Sin embargo, ‘Gaujira’, no solo le respondió, sino que ahora parece que tiene una nueva pelea con alguien más dentro del reality.

Lea también: La crema innata del entretenimiento: famosos gozaron la millonaria fiesta de Luisa Fernanda W

A través de las redes sociales de ‘Guajira’, la exparticipante le tiró tremenda puya a una de sus compañeras, pues le pidió a sus seguidores ideas de disfraces, a lo que un usuario le comentó:

“Disfrázate de C...., la más hipócrita y llorona”, a lo que ella decidió responder: “el de hipócrita no me queda, se lo dejo a ella. El de llorona (de sentimiento y no de miedo), tal vez”, afirmó la finalita.

Sin duda, una vez más dejó en evidencia las malas relaciones con las que salió.