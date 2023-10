“¿Dónde está Taliana Vargas?”: La pregunta que muchos se hacen tras no aparecer en el tarjetón

Cali es una de las ciudades principales del país donde también se eligen alcalde como primer mandatario de la ciudad este 29 de octubre. Previo a estas elecciones, la ex reina de belleza Taliana vagas, había brindado su apoyo a quien hoy también está en la carrera por la Alcaldía de Cali, Alejandro Eder, quien además es su esposo.

Te podría interesar: ¿Julián Román se le ‘volteó’ a la Colombia Humana?

En redes sociales, Taliana no se cansó de incitar a los caleños a votar por su esposo, ya que según ella, era la mejor alternativa para la ciudad. Fueron una gran cantidad de videos publicados por ella para apoyarlo, incluso un video de ellos juntos llegó a ser tendencia en redes sociales, ya que se ve como si la presentadora viera obligada reducir su estatura para quedar a la par con su esposo. Esto generó miles de comentarios en contra de Eder, ya que fue tildado de “Inseguro” por permitir este tipo de acciones en contra de su esposa.

Te podría interesar: Marbelle le tiró terrible ‘planchazo’ a Gustavo Petro por presuntamente sacar pecho por rescate de mamá de Luis Díaz

Por otra parte, este domingo 29 de octubre cuando se está llevando a cabo la jornada electoral muchos de los votantes volvieron tendencia nuevamente a Taliana Vargas, pero esta vez para preguntarse “¿Dónde está Taliana Vargas en el tarjetón?” a manera de broma, ya que debido al spam de contenido de s parte, llegaron a pensar que la ex reina de belleza era parte de los candidatos a la Alcaldía de Cali. Además, comentarios como “Oigan no encuentro a Taliana Vargas en el tarjetón.”, “Fui a votar y no vi a Taliana vargas en ninguna parte del tarjetón”, “¿Alguien me puede explicar por qué Taliana vargas no apareció en el tarjetón?”