“Cuatro años de nefasta administración”: Expresiones artísticas en medio de la jornada y en contra del gobierno de Daniel Quintero

Las elecciones regionales este 2023 ha dejado cientos de denuncias, quejas e inconformismo en diferentes regiones del país, donde las autoridades y ciudadanos han estado haciendo veeduría para unas elecciones transparentes y en completa normalidad.

Uno de los gobiernos más polémicos del país fue el de Daniel Quintero en Medellín, generando cientos de polémicas entre los ciudadanos y por supuesto, en redes sociales. Pero en las elecciones de este 29 de octubre, las manifestaciones artísticas en las urnas en contra de su gobierno se hicieron sentir.

El caso en específico fue de una periodista y gestora cultural de Medellín quien con un traje negro y frases de titulares de medios de comunicación, agradeció a ciertos medios que estuvieron del lado del pueblo durante los años e gobierno de Quintero “Honro a la prensa que sí acompañó a la ciudadanía en estos 4 oscuros años de nefasta “administración” y a esa ciudadanía que resistió con respeto. En su gran honor Horacio Jaramillo y Martha Luz del Corral que nos enseñaron a cuidar lo público y no tener miedo de hablar.”, mencionó.

Por su parte, los internautas le brindaron el apoyo a la comunicadora “Gracias por ser Valiente!! y querer a Medellín”, “Paula, le has metido mucho amor a esta ciudad en estos cuatro años. Has puesto en riesgo tu propia vida y tu tranquilidad por defender lo público. Hay muchas paulas en esta ciudad pero pocas con tu valentía, tu creatividad y tu arrojo”. Pero así mismo recibió críticas “Paula, celebro la crítica y más cuando está cruzada por propuestas artísticas. Me surge una pregunta: en dónde puedo ver sus críticas a la Operación Orión y a los Falsos Positivos? "