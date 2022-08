‘Piroberta’ vivió incómodo momento con alguien que pensó que en realidad era gay

Julián Madrid es un humorista caleño que saltó a la fama con su personaje de ‘Piroberta’, con el que ha hecho un sinfín de rutinas y chistes simulando ser una persona de la comunidad LGTBIQ.

Si bien es el personaje que le ha traído la fama y el reconocimiento, también le ha generado algunos inconvenientes, tanto de personas envidiosas, como de las que no diferencian al personaje de la realidad.

El comediante fue invitado al programa de ‘The Suso’s Show’ del Canal Caracol para hablar de su vida personal, su trayectoria y recordar uno que otro momento del que no habla muy seguido en otras entrevistas.

Confundieron a ‘Piroberta’ con un homosexual de verdad

Durante la entrevista, Suso le pregunta si es verdad que en la calle lo cuestionan mucho sobre su sexualidad, a lo que Piroberta contestó que sí, incluso aunque el les diga que es heterosexual, la gente no le cree.

“No sé, sí es porque la cara le ayuda a uno o que, pero esa es como una pregunta obligada”, dijo el humorista.

Acto seguido contó una anécdota que le pasó en una presentación: “estaba en un sitio de ambiente y se me acercó una persona y me dijo “me encantas” y yo le dije que gracias, entonces me decía “yo te veo en Sábados Felices y me orino” y yo estaba incómodo, la persona me tomaba la mano y me decía “yo sé que al principio es difícil aceptarlo” y le dije que no era gay y le pedí ayuda al que me contrato”.

“Casi no salgo de allá”, concluyó Piroberta, agregándole un chiste muy a su estilo: “la persona me decía: “pídame lo que quiera” y me regaló estos zapatos”.

Julián Madrid es un hombre casado y tienen tres hijos.