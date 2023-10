“¿Y la humildad?”: le dan ‘palo’ a Luisa Fernanda W por presumir un costoso bolso en las redes

Luisa Fernanda W desató una polémica situación en las redes sociales a propósito de presumir en una de sus historias un costoso bolso de diseñador, siendo tildada de creída por algunos usuarios de las redes sociales. Sin embargo, la influencer no se quedó callada y les respondió contundentemente a los detractores.

La colombiana suele llamar la atención de muchas mujeres por el tipo de contenido que comparte en sus redes sociales, siendo la mayoría enfocado en el maquillaje y la moda, aunque también publica detalles de su estilo de vida, su faceta de mamá y cómo maneja algunos de sus emprendimientos fuera de las redes.

Y es precisamente por la misma línea de estilo y belleza que la influencer suele mostrar varias prendas y accesorios que tiene en su haber. Y en una reciente historia de Instagram aprovechó para presumirle a sus seguidores su bolso de la prestigiosa marca Hermès.

Pero tal parece que algunos de usuarios de Instagram le han dejado mensajes negativos a propósito de esto, razón por la que la joven publicó otro par de historias en donde intentó calmar la situación al hablar sobre lo que para significaba para ella ser “fina”.

“Alguien me decía que yo me siento fina por tener un bolso Hermès, y no. Yo me he sentido fina toda mi vida, ya que vengo de una familia que me enseñó muchísimos valores, me enseñó el saber tratar a otros con amor, con respeto. Para mí el ser fina va mucho más allá, no se trata de la ropa ni del bolso que tenga”, dijo Luisa Fernanda W.

También indicó que una de las cosas que más la emociona es comprarse ropa y accesorios debido a que su mamá manifestaba el mismo entusiasmo, por lo que es algo que terminó aprendiendo de ella. Además, resaltó que le gusta darse lujos costosos en recompensa al arduo trabajo que realiza.

Luisa Fernanda W generó más polémica con su respuesta

Si bien Luisa Fernanda W intentó calmar las cosas a propósito de los presuntos comentarios negativos que recibió por haber presumido su bolso Hermès, al final las cosas no salieron del todo como ella esperaba, ya que muchos mensajes en relación a sus recientes historias indicaron que es contraproducente.

“Si de esos valores ella hablara y se refiriera, no mostraría los lujos”, “¿Valores =lujos? 😂😂😂😂 Dios, esta qué se fumó, no dice nada productivo”, “¿Y la humildad por qué no la presume? Ridícula” y “¿Qué tienen que ver los valores humanos con el bolso de diseñador?” son algunos mensajes que se pueden leer en las redes sociales.