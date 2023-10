“Pobre muchacho, lo engañan”: espectadores furiosos con Yo Me Llamo dicen que jurados engañan a participante

Amparo Grisales fue criticada por fuerte comentario a participante de ‘Yo Me Llamo’ Captura de pantalla del Instagram de yomellamo

Yo Me Llamo va por la mitad de su programación y muchos espectadores han estado muy pendientes del proceso de cada participante y se han dado cuenta que, al parecer, los jurados le han dicho mentiras a uno de ellos. En redes sociales, varios usuarios no dejan de comentar lo que está pasando con ese imitador y lo preocupados que están.

Lea también: “Seguridad, sáquelo”: ocurrió tremenda pelea en ‘Día a Día’ y Carolina Soto tuvo que pedir ayuda

No es raro que los espectadores estén de acuerdo con las decisiones de los jurados, sobre todo cuando le tienen un cariño especial a algún participante. Sin embargo, no es el caso de este participante, pues aseguran en redes sociales que al parecer los jurados lo estarían engañando con una mentira piadosa, ya que le estarían diciendo que sí se parece.

Se trata de Yo Me Llamo Jessi Uribe, quien al parece no termina de convencer a los espectadores colombianos que se conectan con el programa cada noche. En redes sociales, el mismo programa compartió una fotografía del participante y los comentario no pararon:

“Ni se parece, ni se llama, ni canta como Jessi”, “Dios mío, a ese pobre muchacho como lo tienen engañado, sean realistas y díganle la verdad, en nada se parece a Jessi Uribe”, “No tiene el color de cabello y ojos de Jesi Uribe. Canta pero se desafina”, “Le falta mucho pelo pa’el moño mijo... no se parece ni en la curva de la oreja”, afirmaron varios en redes sociales.

Lea también: “Me dormí”: Iván Lalinde está fastidiado con participante de Yo Me Llamo y Carolina Soto se indignó

A pesar de dichos comentarios, el mismo Yo Me Llamo Jessi Uribe comentó en la publicación y le agradeció a todos aquellos que sí lo han apoyado desde sus inicios y le han aplaudido tantos esfuerzos.