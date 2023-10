J Balvin responde a comentario de seguidor sobre Feid

El cantante J Balvin continua en la creación de nueva música para todos sus seguidores en todo el mundo y prueba de ello son sus recientes publicaciones en las que ha soltado algunas pistas de lo que se viene.

Puede leer: Britney Spears se burla de J Balvin y Maluma tras fotografía juntos

Concretamente ha dejado saber parte de la letra de lo que parece ser uno de los temas, y lo ha hecho cantando parte del coro en el que se le escucha “Que ese fuego se puede convertir en una noche déjate y déjame, que me quieres bellaquear, mami aquí estoy, aquí estoy no me tienes que buscar, estoy presencial, me tienes ansiosos, loco por farte, loco por darte, loco por darte”, se le escucha a J Balvin cantar en el clip.

Sin embargo, la publicación ha sido el epicentro de diversas reacciones entre las que destacan la ansiedad de los fanáticos por tratar de adivinar con quién será la colaboración, así como quienes aseguran que el tema será todo un éxito y también quienes elevaron algunas críticas.

Ese es el caso de uno de los usuarios quien escribió dentro de los comentarios “Definitivamente desde que Feid dejó de ser quien le escribe las canciones dejó de ser lo mismo sus canciones”.

La crítica no pasó desapercibida por J Balvin quien decidió responder a su manera al comentario resaltando las veces que Feid le ha acompañado en canciones, así como la petición de dejar de lado críticas similares “esa narrativa ya tiene que cambiar solo ha estado en 3 canciones ¿listo? Ya cansa esa historia que no es así. Anda busca y me avisas ¿listo?”.

Es de recordar que ‘Sigo Extrañándote’ es una de las canciones que parte del álbum ‘Energía’ de Balvin, y se convirtió en uno de los primeros grandes trabajos de Feid como compositor. La canción sobre la pérdida de un ser querido alcanzó el puesto nueve en la lista Hot Latin Songs y el cuarto en la lista Latin Airplay en 2017.