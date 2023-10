Britney Spears se burla de J Balvin y Maluma tras fotografía juntos

Hace poco dos fotografías en la que aparece la princesa del pop Britney Spears junto a los cantantes colombianos J Balvin y Maluma se han hecho más que virales en las redes sociales por el inesperado encuentro.

En la primera imagen, publicada por J Balvin y Maluma, se aprecia a la cantante estadounidense abrazando de una manera muy sonriente J Balvin, mientras que Maluma está sentado solo a un lado con una cara de confusión. Mientras que en la segunda imagen si aparecen de otra forma posando de manera amena, más juntos y hasta sacando la lengua para la instantánea.

Pero esta ha llegado con un pie de publicación de la intérprete de ‘From The Bottom Of My Broken Heart’ que ha desatado la risa de los seguidores, pues aseguró no conocerlos, pero tal parece que eso se acabó en el justo momento “Viajé rápido a NY... No tenía idea de quiénes eran estos chicos en este restaurante 🙄 🙄 🙄 😂 😂 😂 😉 😉 😉” escribió Britney Spears en su post, lo que desató los comentarios de burla hacia los dos colombianos.

Sin embargo, las dos imágenes han dado pie a muchas hipótesis por parte de la comunidad digital quienes presumen que se trataría de una colaboración de ambos con la estadounidense quien prepara nueva música según los rumores que vienen sonando desde hace semanas.

“En el perfil de Britney dice no saber quiénes son 😂👀”, “Queremos esa colaboración entre Britney, Maluma y tú, pero yaaa 🫠 🔥 🥹 🙌”, “Pocos momentos en Internet son así de icónicos 😱”, “Eso es lo que le hace falta a Britney. Juntarse con los latinos y darnos el próximo hit del reggaetón 😲💥👏” y “Por favor díganme que es un feat 🤯 🤩 🤩 🤩”, son solo algunos de los mensajes que destacan en el post.

De llegar a ser cierto sería la primera colaboración de Britney Spears con cantantes colombianos que sin duda alguna marcaría un revés y un momento inolvidable en la música.