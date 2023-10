El incidente de Carlos Vives con su ‘amiguito’ junto a Rigoberto Urán

Rigoberto Urán y Carlos Vives son de las personalidades más reconocidas en sus áreas, el ciclismo y la música respectivamente. Ambos han destacado en sus disciplinas llevando en alto el nombre de Colombia nacional e internacionalmente.

Carlos Vives, en las últimas semanas ha estado promocionando su nueva canción ‘Mujeres’ junto a Juanes ante diferentes medios de comunicación y creadores de contenido, y fue en una de estas entrevistas que reveló una historia que pocos conocían de el Junto a Rigoberto Urán.

El samario comenzó narrando que Urán le había hecho una invitación para participar en una carrera que él organiza con sus amigos deportistas y por supuesto con personas ajenas al deporte, a lo cual él aceptó con gusto, incluso llegó a ofrecerle una de sus bicicletas profesionales para poder participar de dicha carrera “Hay que usar unos zapatos especiales y yo me subí sin esos zapatos especiales y arranqué”, mencionó.

El penoso momento entre Carlos Vives y Rigoberto Urán

En medio de la entrevista y con mucha gracia Carlos comentó “Arranqué esa vaina sin zapatos especiales, tres horas me tomó hacer eso. Primero, llegué donde Rigo todos los grandes italianos y les dijo ‘Carlos corrió sin los zapatos’, pero lo más gracioso es que tu no sientes la picha, se me durmió el bicho. Entonces le digo: Rigo, tengo dormida esta vaina, y me dice tranquilo que eso ahorita te pasa”

Carlos, quien siguió narrando la historia con espontaneidad y gracia añadió “Pasa un día y esa vaina dormida y yo le digo a mi mujer ‘Esto qué es’ eso duró así como una semana”, enfatizó, causando la gracia del entrevistador.

Por su puesto los seguidores del cantante se manifestaron diciendo “que raro escuchar hablar así al patrón pero que chido escucharlo tan natural”, “Se relajó y sacó todo el costeño que lleva dentro”, “Qué desparpajo, me encantó esta entrevista”, y es que muy pocas veces se ha visto a Carlos Vives de una manera tan espontanea y revelando historias que pocos de sus seguidores conocían, y menos junto a uno de los deportistas más jocosos de Colombia como lo es Rigoberto Urán.