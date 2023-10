Diego Sáenz hizo un llamado de atención a quienes tienen perros

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó a su final teniendo a la actriz Carolina Acevedo como la ganadora de la edición del año 2023 dejando atrás al humorista Adrián Parada junto a las actrices Marianela González y Daniela Tapia en una final que ha sido más que polémica.

Puede leer: Natalia Sanint imitó de nuevo en ‘MasterChef Colombia’ y se burló de Carolina Acevedo

Sin embargo, cada exparticipante sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos del estrés de tiempo en la despensa, los retos y en especial de las cocinas, y ese es el caso del décimo sexto eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y músico Diego Sáenz.

Es por ello que desde una terraza y acompañado de su hermoso perrito llamado Rey Sáenz el también presentador hizo el llamado de atención sobre el cuidado y tiempo que se le deben dedicar a las mascotas.

“Sí, muy bonito un perro, ¡Ay quiero otro! Hermano, si va a tener perro téngalo de manera responsable por favor, así rato quería hacerles este reels y decirles que tener un perro es literal tener un hijo. Los que dicen ‘ay, pero eso es fácil’, ‘yo los dejo con…’ o ‘eso lo saco solamente cuando vuelva pro la noche’. No, no, no. tienes que planear tu día basado en el tiempo que debes tener con el perro, eso no es soplar y hacer botella”, indicó en primera instancia Diego Sáenz.

Seguidamente hizo un reconocimiento a la creciente muestra de afecto que tienen las personas por las mascotas, pero reiteró lo que deben ser los tiempos de acuerdo a las necesidades de ellos, por lo que instó a actuar de una manera más responsable en la tutela de los peluditos.

“Claro, yo me he dado cuenta que últimamente como hay tanto amor por las mascotas, bacano, eso está bien, eso está chévere, pero tiene que ser de una manera responsable, eso no es como tener un peluche en la casa, que espera a que tú estés todo el día por fuera trabajando o estudiando, imagínate todo el día tú esperando para hacer popo o hacer chicho. Entonces, si vamos a hacer las cosas, hay que hacerlas bien hechas”, finalizó Diego Sáenz.