¿Bebé en camino? Jessica Cediel dio algunas pistas sobre su futuro como mamá

Jessica Cediel le mostró a sus seguidores un par de curiosas historias de Instagram en las que habría revelado una pista en relación a su futuro como mamá, dejando entrever que estaría lista y preparada para tener un hijo cuando llegue el momento adecuado, presentando pruebas y hasta el testimonio de un experto.

La presentadora se ha mantenido muy ocupada durante los últimos meses a propósito de un nuevo proyecto con Telemundo en donde figurará como actriz, contando algunos detalles de esta producción, además otros aspectos de su vida en el exterior y cómo se ha desenvuelto en tierras estadounidenses.

Puede leer: Daniel Arenas le terminó en plena transmisión en vivo a Jessica Cediel, así reaccionó la modelo

Pero la colombiana no solo comparte detalles de su vida profesional, sino que también actualiza a sus seguidores sobre otros aspectos relacionados con su vida privada, desde anécdotas y ocurrencias hasta detalles más íntimos como en una reciente historia donde confesó que se estaría haciendo algunos exámenes ginecológicos.

“En este momento estoy madrugando porque voy a una cita con mi ginecólogo, voy a ver cómo estoy y voy a visitar mis ‘huevitos’. Para los que son nuevos y no saben, yo congelé mis óvulos hace como unos tres, cuatro años”, indicó Jessica Cediel en una historia.

Seguidamente publicó el diagnóstico de su estado, mostrando un video en donde su ginecólogo le comenta que afortunadamente para ella todo se encuentra bien y está apta para tener bebés.

“Tu útero [está] super bonito, sano, no presenta ninguna lesión extraña, de aspecto ecográfico perfecto. Aquí se implantan los bebés y está listo para cuando tú quieras. Todo se ve super bien”, indicó el experto en el clip.

Lea también: Padre de Jessica Cediel tuvo epifanía sobre embarazo de su hija

¿Jessica Cediel planea convertirse en mamá?

Además de este repentino examen que se realizó y de las palabras del ginecólogo en relación a que sí está apta para tener hijos, Jessica Cediel protagonizó recientemente otro par de historias en donde ahondó un poco más en su futuro como mamá, indicando que en efecto sí se siente preparada para esta etapa.

Y si bien recibió comentarios mixtos sobre esto, la colombiana confesó que parejas no le faltan, indicando que hay varios pretendientes que le han ofrecido formar una familia con ella: “todos los días me piden matrimonio o me piden el cuadre”.