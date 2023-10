Fanáticos de Britney Spears encuentran señales que dio la cantante años atrás sobre su aborto

Días atrás People publicó una entrevista con la princesa del pop, Britney Spears, en la que dio a conocer un adelanto más de lo que será su libro de memorias que lleva por nombre ‘The Woman In Me’, que sale a la venta en los próximos días.

Puede leer: Britney Spears se burla de J Balvin y Maluma tras fotografía juntos

La intérprete del éxito mundial ‘From The Bottom Of My Broken Heart’ dio detalles sobre el trato que le propinaron sus padres en su infancia y en su adolescencia, revelando así los momentos más oscuros de su carrera y de su vida.

pero realizó una fuerte revelación que dejó a todos sus seguidores sorprendidos y es que, a los 21 años, mientras mantenía su largo y mediático romance con el cantante Justin Timberlike, se sometió a un aborto porque él “no quería ser padre”.

Esto desecandenó una ola de reacciones de parte de los millones de seguidores de la intérprete de ‘Don’t Let Me Be The Last To Know’ por lo que empezaron a buscar el material audiovisual de la cantante para la época y se toparon con una coincidencia.

Se trata del tema ‘Everytime’ que se desprende de su producción discográfica ‘In The Zone’ la cual es una balada con ritmos y sonidos de cuna, que habría sido según ellos una señal que enviaba la cantante al respecto de lo ocurrido.

En el clip oficial de la canción Britney canta el estribillo mientras una mujer da a luz en la sala de un hospital. Y otro video que han recordado los fans es cuando la cantante interpreta el tema en vivo en 2004 y toca su vientre.