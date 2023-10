Vaya armando el ‘parche’ y aliste $18.000: Sushi Master y Pizza Master tendrán algunos cambios este 2023

Sin importar el elemento para la combustión, sea leña o gas, la sabiduría popular indica que “el buen alimento, cría entendimiento”, razón por la que la cocina es considerada el pilar fundamental de un hogar, más allá de la resistencia del concreto y la varilla. Este conocimiento ancestral es fundamental en el trabajo de Tulio Zuloaga, reconocido en el mundo digital como Tulio Recomienda, quien días atrás sorprendió a sus miles de seguidores con el anuncio de una beca de estudio que llevará su nombre, y que pretende volver todo un ‘Master’ a aquel amante de la gastronomía que busca una oportunidad para cumplir sus sueños.

La escuela de gastronomía y pastelería Mariano Moreno, en Medellín, decidió reconocer el aporte de Zuloaga a la sociedad, uno de sus más destacados estudiantes, que llegó al mundo culinario después de pasar por la radio, la televisión, e incluso el mundo de los motores y la mecánica, quien en entrevista para Publimetro Colombia nos comentó un poco más sobre este formato de estudio y los planes que tiene a futuro con esta reconocida escuela:

“Que esta beca lleve mi nombre, lo considero como el reconocimiento más grande que he tenido en mi carrera, fue una sorpresa total, podemos ayudar a muchas personas a concretar sus metas de vida. Se empezará con una beca semestral, pero conforme vaya pasando el tiempo esperamos que se extienda a cuatro, pero todo estará cubierto desde el primero hasta el último día. Hasta la semana pasada llevábamos 8.000 peticiones y esto demuestra que en el país hay una gran necesidad de oportunidades”, manifestó.

Esto le puede interesar: Conozca la historia familiar detrás del ‘Comedor privado de Adán’, una de las cocinas ocultas más reconocidas de Bogotá

“Con mi equipo también nos hemos planteado el poder involucrar nuestros conocimientos en la Mariano Moreno, para poder ayudar a los emprendedores que cocinan en las calles y prepararlos con una serie de técnicas y ayudas que les puedan servir para que crezcan mucho más”, añadió.

Aunque Tulio no va a estar involucrado directamente en las clases que se impartirán en el pénsum de estudios, aprovechó esta charla con ‘El diario gratuito más grande del mundo’, para dejarle un mensaje a los hombres y mujeres que se verán beneficiados con este proyecto:

“Yo siempre he dicho que he sido un maestro en la ‘fracasología’, fracase tantas veces que eso se fue convirtiendo para mí en lenguaje y libertad. Luego se me presentó una oportunidad de hacer un magacín de cocina y para ello me preparé, hice varios diplomados en la Mariano Moreno y en el Sena me gradúe como ‘Especialista en gastronomía colombiana’; pasaron los años y tuve un programa llamado ‘Mundo de vino’, en donde recorrí el planeta y pude unir los conceptos de mi país con los del exterior”, enfatizó

Sushi Master y Pizza Master 2023; conozca los precios y cambios en estos eventos

Este amplio recorrido, desde lo mediático y su preparación culinaria, ha consolidado a Zuloaga como el ‘foodie’ más reconocido del país, ejecutando, gracias a influencia, varios eventos en los que muchos emprendedores han dado a conocer sus restaurantes, aumentando considerablemente sus ganancias con los reconocidos ‘Master’. Precisamente nos compartió la nueva metodología que se va a manejar en el próximo Sushi y Pizza Master que en esta edición se fusionan y alargan sus días de ejecución:

“Este año me aventuré a juntarlos, por una razón básica, el sushi todavía es una cultura foránea, que todavía muchos colombianos no reconocen o identifican, y cuando lo hagan la van a amar. Pero entonces, cuando hacíamos el Sushi Master, medio país se quedaba sin evento, ya que algunos aún no se habían aventurado a probar esos sabores y se quedaban fuera de su ‘parche’ amigos, por no tener ese gusto. Ahora el evento durará 10 días, del 20 de octubre al 29; tiempo en el que solo se pagarán $18.000 pesos por pizzas de 30 centímetros; precio que también se manejara para los rollos de sushi”, manifestó.

No se lo puede perder: Jorge Enrique Abello se ‘emberracó’ y respondió fuertemente a quienes aseguran que él iba borracho a grabar ‘Betty’