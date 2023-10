“Fue maravilloso”, Lina Tejeiro reveló cómo obtuvo el personaje de Catalina Mejía en ‘La Ley del Corazón’

Lina Tejeiro es una reconocida actriz que se dio a conocer con su papel de Sammy en ‘Padres e hijos’, personaje que dio a conocer su talento y su belleza. En ‘La Ley del Corazón’, novela del Canal RCN, interpretó a Catalina Mejía, una abogada de familia con un perfil romántico, donde conquistó a la audiencia, tanto que ahora que el canal decidió sacar al aire de nuevo la producción, sus fans están a la expectativa de conocer nuevos detalles de cómo fue la preparación de su personaje.

A pesar de que la primera parte de ‘La Ley del Corazón’ fue grabada en el 2017, la historia de drama y romance al rededor de los abogados de un bufete sigue conquistando a los televidentes, por lo que ahora que la llanera se encuentra con la campaña de expectativa de su emprendimiento, ‘Coraje’, abrió un espacio para resolver algunas dudas de quienes la siguen en cada proyecto.

Lina Tejeiro confesó cómo obtuvo su papel

La actriz respondió a uno de sus seguidores que le pidió contara una anécdota de las grabaciones de ‘La Ley del Corazón’, por lo que en medio de los vagos recuerdos que tiene sobre dicha época, acotó:

“No hice casting para este personaje, no hice audición, solo me dijeron “queremos que seas tú”, eso fue maravilloso”. Su comentario dejó asombrado a más de uno, puesto que el papel de Catalina Mejía significó n cambio significativo para Lina Tejeiro, ya que tuvo que tinturarse el cabello, cortarlo y modificar su vestimenta para lucir mucho más mayor de lo que ella es en realidad, puesto que su personaje tenía más de 34 años y ella en ese entonces no había cumplido sus 30.

Además se dejó ver muy agradecida con lo que la novela ha significado para ella, puesto que mencionó que, “este proyecto ha sido uno de los más hermosos de toda mi vida”.

Tejeiro también dejó saber que aún mantiene contacto y se habla con los amigos que logró hacer dentro de la novela, como Mabel Moreno, Laura de León y Juan Pablo Barragán.

