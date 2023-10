¿Lo mejor que le pudo suceder fue salir de MasterChef? Natalia Sanint reveló el secreto que la tiene más feliz que nunca

Natalia Sanint fue una de las grandes preferidas por muchos en redes sociales cuando estuvo en la competencia, pues a pesar de que no sabía mucho cuando ingresó al reality, tuvo una evolución importante, además de tener una personalidad divertida, lo que encantó a más de un espectador.

Lo cierto es que a pesar de que no se llevó a casa los 200 millones de pesos, no salió triste y decidió darse un cambio de vida, hasta el punto de no ser reconocida por varios en redes sociales. Compartió en sus redes sociales una fotografía con su cirujano, quien fue el encargado de ayudarla a bajar de peso.

“Llevo 17 días de operada de mi manga gástrica. Hoy me quité mis puntos. Todo está perfecto con mi salud, con mi baja de peso, con todo. Muchas personas me han escrito preguntándome acerca de este procedimiento y sólo tengo para decirles que: no me duele la rodilla, que ya estaba insoportable el dolor, ya me agacho y me veo los pies y otras cosas, se me adelgazaron los pies, ya no estoy cara de ronchita y estoy feliz. Hoy 85.6 kilos y seguimos”, afirmó la exparticipante del programa.

Por supuesto, muchos de sus seguidores comentaron felices por ella y por su proceso, pues saben que una de las cosas que le dejó el reality fue una ansiedad que apaciguaba comiendo todo el tiempo, incluso sus compañeros lo sabían.

Lo cierto es que esta es solo una parte de su proceso, pues afirmó que solo era el principio de un cambio de vida completo, empezando por la alimentación, que es lo más importante.