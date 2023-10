¿Está bien?, este video revelaría la verdad sobre supuesto maltrato a Yailin, La Más Viral

Yailin, La Más Viral, ha sido tendencia en redes sociales, sobre todo por las relaciones sentimentales que ha tenido. Se casó con Anuel al poco tiempo de conocerse y ahora mismo comparten una hermosa hija. Sin embargo, dicha relación estuvo involucrada en temas de violencia, engaños y hasta show de celos en pleno internet.

Lo cierto es que luego de haber salido de una supuesta relación tóxica con el puertorriqueño, se le vio muy cerca a otro famoso rapero estadounidense, 6ix9ine, quien no tenía buena imagen al público porque había estado en la cárcel en repetidas ocasiones y ha tenido hasta peleas públicas.

Ahora, en redes sociales se corrió el rumor de que Yailin, La Más Viral, habría sido otras de sus víctimas, así que la cantante dominicana tuvo que salir a través de un video revelando la verdad que había detrás de semejante problema, afirmando que:

“Quiero hacer un comunicado sobre lo que está aconteciendo ahora mismo. Quiero aclarar que no he sido agredida, ni verbalmente, ni psicológicamente, yo estoy bien. Yo quería mandar este comunicado porque están diciendo cosas que no son, como siempre”, afirmó la cantante dominicana.

A pesar de que ella lucía bien en el video, muchos usuarios no terminaron por creerlo lo que decía, afirmando que era de esperarse, pues en muchas ocasiones se les ha visto a las víctimas defender a su agresor.

“Obvio ella no va a hundir a quién le da de comer, era de esperarse esto”, “lo mismo dijo cuando estaba con Anuel y luego salió a decir pestes de él. Entonces ya no se sabe, si lo que dice es cierto o no”, afirmaron algunos usuarios en redes sociales.

Además, afirmaron que era difícil de creer que la mujer estuviera exponiendo a su hija con este hombre.