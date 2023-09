“Emprender en Colombia es difícil”: Marcela Reyes aseguró que la robaron de nuevo

La DJ y exparticipante del programa ‘Survivor, La Isla De Los Famosos’, Marcela Reyes, se unió a la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram en la que le cuestionaron sobre qué es lo que más ha marcado su vida.

La empresaria no dudó en contestar que han sido las traiciones, en especial de aquellas personas a las que ama, pero también de quienes la rodean como colaboradores y para ello citó dos casos que ha vivido en este tipo de situaciones.

“Yo les he contado muchas historias, cuando la administradora de mi empresa me robó, bueno, me han pasado muchas cosas y en estos días bebés ando un poco tocada porque tenía una persona que trabajaba conmigo que estaba conduciendo mi carro y se fue de la casa, mejor dicho, enredó a mi mamá, la puso de fiadora a sacar unas cosas no las quiere pagar, sabiendo que acá se le ha pagado todo”, indicó en primera instancia Marcela Reyes.

Seguidamente contó que ha identificado otro robo más en su nueva empresa en la que la persona encargada llegó hasta cobrarle de más a los clientes y que hay varias personas de testigos sobre el hecho. Marcela Reyes reitera todo el esfuerzo que hizo para poder levantar la empresa y que este tipo de situación la ponen a la defensiva sobre quién confiar.

“Esta semana el parche de MR descubrimos que la persona que trabajaba allá nos estaba robando con pruebas, no con pruebas de una sola persona, sino de varios clientes, que de hecho tengo pruebas en el celular, notas de voz contándome las cosas que compraban, que incluso iban y pagaban y hasta les cobraban de más. Emprender en Colombia en muy difícil imagínate con el esfuerzo que se hizo y darse cuenta que te están robando a uno eso lo toca, uno ese tipo de cosas lo dañan”, contó Marcela Reyes.

Marcela Reyes no precisó sí ya inició un proceso legal sobre esta persona, pero en sus historias dejó claro que todo aquello que se haga en la vida, sea bueno o malo, simplemente se regresa.