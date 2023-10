¿Funcionará la estrategia? Valerie Domínguez regresa a RCN con ‘cartel’ del humor para “competirle” a Sábados felices

La programación durante los fines de semana en canales nacionales, específicamente RCN televisión y Caracol televisión se ha convertido en una competencia entre cuál de los dos logra generar, precisamente un mayor nivel de audiencia. Sin embargo, cuando de sábado y domingo se trata el reto es aún más difícil, sobre todo para RCN, teniendo en cuenta que el desastre que resultó ser ‘Duro contra el mundo’. Pero, en las últimas semanas el medio de comunicación anunció dos nuevos programas uno de ellos contará con la presencia de Zulma Rey, ‘Hola gente’, mientras que el segundo contará con presentadores como Valerie Domínguez, Mario Espitia y ‘Aco’ Pérez con un cartel de humor, al parecer, para competirle a ‘Sábados felices’.

Si bien, el programa ya ha sido promocionado por el canal en varias oportunidades, la sorpresa generada no pasó de largo por los televidentes, quienes no dudaron en referirse al tema e incluso llegar a compararlo con ‘Sábados felices’. Aunque no se conocen mayores detalles al respecto, RCN dejó claro que la emoción y las risas serán las principales protagonistas durante las noches de los fines de semana.

El programa llevará por nombre ‘¡Uy qué video!’, pero la gran estrategia del canal radica en no revelar mayores detalles al respecto, con el fin de crear expectativa entre los televidentes, para que el día de su gran estreno este logre ser todo un éxito. Lo cierto es que desde ya varios no le auguran permanencia dentro del canal o quizás un cambio horario.

Otra de las situaciones que terminó llamando la atención fue precisamente, que quienes habían utilizado sus redes para ‘chicanear’ su nueva aparición en la pantalla grande, días más tarde, el clip oficial del programa fue eliminado de sus respectivas redes sociales. Y es que su estreno también se da a la par del programa ‘Hola gente’ el cual contará con Zulma Rey, Paola Usme, Salomón Bustamante y ‘Charria’, el cual también hará parte de la parrilla de contenidos del fin de semana de RCN televisión.