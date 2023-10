¿Es personal?: acusan a Amparo Grisales de Yo Me Llamo de ser grosera con participante ‘porque quiere’

Carlos Calero y Amparo Grisales Yo me llamo Captura de pantalla Carlos Calero y Amparo Grisales Yo me llamo

Amparo Grisales es una de las personas más comentadas a diario en redes sociales. Algunos la admiran por su trayectoria en la televisión colombiana y otros la critican por su manera de hablar y criticar a los participantes de amparo grisales, de una manera un poco pasada de tono. Lo cierto es que ahora la critican en redes sociales y la acusan de tener algo en contra de una sola participante.

Hace varios días que Yo Me Llamo no es transmitido en su horario normal por diferentes factores, especialmente por los acontecimientos deportivos que hubo, como los partidos de eliminatorias al mundial. Sin embargo, los usuarios parecen no olvidar lo que pasó en los últimos episodios con los participantes.

A través de las diferentes publicaciones que ha hecho el mismo programa, varios espectadores colombianos aprovecharon para desahogarse respecto a lo que piensan de Amparo Grisales:

“Qué tristeza la falta de respeto que en esta temporada se ve en ese programa, con los participantes. Si no se parece físicamente, ¿para qué los eligen, para tener que insultarlos en público? La falta de respeto de Amparo Grisales con Alejandra Guzmán y Rafael, las críticas hay que hacerlas con respeto y constructivamente sin llegar al irrespeto que es lo que hace ella. ¡Terrible su egocentrismo que fastidia todas las noches!”, afirmó una usuaria en redes sociales.

Según números, Yo Me Llamo siempre se ha caracterizado por tener buenos números de rating, pero parece que muchos colombianos se están cansados de tener que aguantar todas las noches las críticas y groserías por parte de los jurados, especialmente de Grisales.