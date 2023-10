'La Nativa' terminó llorando al no conseguir entrada para conocer a Karol G Foto: Instagram @karolg / @la_nativa1296

Meses atrás una joven universitaria residente de una comunidad inga que con mucho orgullo muestra sus raíces, cultura y amor se hizo viral en las redes sociales por sus bailes y admiración por la cantante Karol G.

Se hace llamar ‘La Nativa’ y es que con su hermosa apariencia la joven conserva lo característico de los pueblos ancestrales de Colombia de manera colorida, autóctona y sobre todo muy enigmática.

Ella vive cerca de la asociación de artesanos iuai wasi, un lugar en el que el arte y prendas 100 % elaboradas por manos de los miembros de la comunidad de indígenas ingas hacen. Este es un lugar ubicado en el Resguardo Inga de Condagua cercano al kilómetro 18 vía Mocoa Pitalito.

Hace días cuando se anunció la presentación de una serie de concierto de Karol G por Latinoamérica fue la oportunidad precisa que ‘La Nativa’ encontró para cumplir su sueño de ir a una presentación de ‘La Bichota’ y conocerla.

Es así como desplegó tres teléfonos celulares y una computadora para poder quedarse con una boleta para la presentación en Medellín, pero el rápido agotamiento de las entradas aunado a la congestión digital de las compras de boletos, no pudo.

“Desde anoche he estado pendiente cuadrando para realizar la compra, aquí tengo esos tres celulares con los que me levanté para sacar los turnos. Aquí estuve con mi computador, estuve por más de dos horas y dice que finalizó y me siento triste, porque ustedes saben que yo sí quería ir al concierto”, dijo de manera emotiva ‘La Nativa’.

Precisó que tenía todos sus ahorros destinados para ese momento, ya que quería no solo verla, sino conocer Medellín y así salir a la ciudad, pero lo más importante es porque se gradúa el próximo 1 de diciembre y ese precisamente era el regalo que quería darse tras tanto esfuerzo.