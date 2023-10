“Igualita a la mamá”, hija de Carolina Soto sorprendió con su preparación para Halloween

Carolina Soto es una reconocida presentadora y empresaria colombiana que se ha ganado el cariño de sus seguidores por ser una de las caras visibles y una de las conductoras más queridas del matutino de Caracol Televisión, ‘Día a Día’, donde divierte con su forma de ser, esa que complementa en sus redes sociales donde muestra su faceta como mamá, esposa e influenciadora, dejando saber algunos detalles de su vida privada y de lo que vive en su casa.

En esta oportunidad, hizo reír a sus seguidores al mostrar a su hija Violeta, siendo como ella. Con el comportamiento de la pequeña, la presentadora dejó ver lo mucho que está creciendo la niña y las características que ha heredado de ella.

Con un video publicado en sus historias de Instagram, Carolina Soto divirtió a sus fans al mostrar a violeta con un particular maquillaje en sus párpados, puesto que tenía sombras azules y moradas. Pero como si no fuera suficiente, la particular técnica de maquillaje que incorporó la pequeña fue parte de su preparación para el día de Halloween.

“Para practicar el día de brujita, van los ojitos y los cachetes azules”, comentó Violeta, quien no solo sorprendió a su mamá con sus preparativos, sino cuando tomó en sus manos un pomo y el agua micelar para retirarse lso productos que puso en su rostro, por lo que Soto mencionó que: “Pero usted anda como Pedro por su casa cogiendo mis cosas y todo”.

Entre risas, Carolina Soto no pudo contener la emoción por ver cómo su niña se fija en cada uno de sus detalles y la imita en sus rutinas de belleza, lo que le demuestra que de sus actos depende la educación que reciben sus dos hijos. “Uy, mijita, igualita a la madre”, finalizó diciendo Soto al ver a su hija enfocarse en el espejo para terminar lo que se propuso.