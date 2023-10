Felipe Saruma mostró quién es el amor de su vida ¿Adiós rumores?

En las últimas semanas, los rumores que mencionaban que Andrea Valdiri y Felipe Saruma habrían terminado su relación sentimental han cobrado bastante fuerza, ya que la misma Valdiri se encargó de borrar las fotos que tenían juntos en redes sociales.

En repetidas ocasiones sus seguidores y algunos cercanos a la familia Valdiri habrían mencionado que no estaban pasando un buen momento, pero no habrían confirmado si la pareja se habria separado definitivamente. Muchos especulan que esto sí es cierto ya que no se les ha visto públicamente juntos en las últimas semanas.

Sin embargo, Felipe Saruma en las últimas horas en sus redes sociales dejó en claro quién es la persona que todavía le roba los suspiros. En este puente festivo en Colombia muchos decidieron salir de viaje consus familias, compartir en pareja y disfrutar de unos días de esparcimiento, y esto Saruma lo dejó en claro publicando unas historias junto a la pequeña Adhara, la hija menor de Andrea Valdiri, quien a pesar de no ser su padre biológico, se ha ganado su cariño a tal punto de llegarle a decir papá.

Esto aún no responde la gran interrogante que tienen sus seguidores, ya que la pareja Valdiri Saruma se ha convertido en una de las más inesperadas pero queridas relaciones dentro de la farándula colombiana.