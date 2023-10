Endry Cardeño confesó que sí llegó a sentir algo por Diego Trujillo

‘Los Reyes’ fue una de las novelas más icónicas que en el año 2005 que marcó a los colombianos no solo por su trama, sino que personajes como Laysa e Iliarte llegaron a marcar uno de los mejores capítulos de la televisión colombiana en cuanto a calidad actoral y humor manejado, ya que al representar a la clase popular colombiana, tuvo el mayor acogimiento.

Lea también: ¿24 qué mami, disculpe? Estos son los precios para ‘Mañana Será Bonito Tour’ en Bogotá

Una de las parejas que causó más gracia y a la vez controversia en su momento fue la relación entre Laysa e Iliarte, quienes al ser de clases sociales distintas y enamorarse, fue de lo más comentado en su momento. Además, fue una de las primeras producciones colombianas en incluir una actriz trans dentro de una telenovela.

Lea también: “Es el problema de “endiosarlos”: Le dijeron de todo a Karol G por los altos precios de su concierto en Bogotá

Endry Cardeño confesó sus sentimientos por Diego Trujillo

La que le dio vida a Laisa estuvo invitada en ‘La mesa de trabajo’, programa conducido por Frank Martínez, ‘Chicho’ Arias y Adrián Parada. En medio de la conversación una persona del público le preguntó si había pasado algo con Iriarte, el personaje de Diego Trujillo.

“Alcanzamos a coincidir en la discoteca del hotel y pues una se toma un traguito y se le mete la enfermera que hay en uno (...) Yo iba caminando hacia mi habitación y yo sentía como que esta parte de acá (la cadera) me halaba y yo decía: ‘No, pero no voltee. Sé digna, sé respetable”

La actriz pensó que si no pasaba algo entre ellos en ese momento, ya no iba a pasar, y así fue, no pasó absolutamente nada a pesar de las intenciones que tenía la actriz. Además, señaló que siguen siendo muy buenos compañeros de trabajo.