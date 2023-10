Wilder Medina posó sin ropa y le preguntan si tiene el ‘Only’

Wilder Medina es uno de los exjugadores del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), que tuvo gran fama como delantero y también tuvo que superar varios problemas personales que lo llevaron a tocar fondo y que superó con el pasar del tiempo.

Tras el futbol se sumó a las filas de figuras colombianas que se sumaron al reto en la Isla Saona de la República Dominicana meses atrás con el regreso de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’, en el que destacó por su competitividad y en especial por cada uno de sus estallidos en plena convivencia.

Tras su salida del reality del canal RCN ‘El monstruo del gol’, como también se le conoce, ha estado más que activo en sus redes sociales enviando mensajes de superación que sirvan de ejemplo a las generaciones venideras.

Pero recientemente ha hecho un post en su red social Instagram con un seriado a dos imágenes en un estudio fotográfico en blanco y negro en las que aparece absolutamente sin nada de ropa y en la que tapa sus partes íntimas solo con un balón de fútbol.

“Así llegue al mundo, así me iré ⚽️ este es mi momento más sexi valórenlo 😊” — Wilder Medina

Las reacciones a las fotos de Wilder Medina

Tal y como era de esperarse la publicación del exparticipante de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’ se llenó de diversas reacciones divididas entre la picardía y otros que las cuestionaron.

“Con este espectáculo, para qué eclipse 😂”, “Sé feliz sin importar el qué dirán 🙌”, “¿No has pensado en abrir un Only Fans? Tienes talento 🤤 🔥”, “Ese balón sobra 😂” y “Próximamente Only Fans del mostrico 😂 😂 😂”, son solo algunas de las reacciones que destacan en el post de Wilder Medina.