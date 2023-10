Jenny López, novia de Jhonny Rivera, se fue contra seguidor por críticas a su ropa

Ver a la espectacular cantante Jenny López, novia de Jhonny Rivera, en cada una de sus publicaciones es para muchos llenarse de vitalidad, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial toda su sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital solamente en la red social Instagram.

La joven cantante no solo ha sido el epicentro de halagos, pues las críticas también se han hecho presentes por su relación con el intérprete de ‘Empecemos De Cero’, esto debido a la diferencia de edad que se tienen. Pero también la de sus detractores que no pierden oportunidad en criticarle hasta su forma de vestir.

En una de sus más recientes publicaciones la cantante de música popular mostró algunas imágenes de lo que fue su presentación en Manizales, con ello la vestimenta que usó para el show en el que una malla a transparencias blancas y negras daban el toque sensual a su figura.

Pero llegaron varios comentarios como “Si Jhonny la amara no permitiera que se vistiera de esa forma vulgar” y entre tantas reacciones la de un usuario que le echó en cara repetir la vestimenta para la presentación en el que se lee: “Vuelve y juega la misma ropita 😢 😢 😢”.

Como era de esperarse el comentario no pasó desapercibido por la intérprete quien no dudó en contestar a su manera: “¿Usted usa la ropa una vez y la bota? Si es así dígame donde para ir por ella porque yo no puedo 🫶🏽”, le respondió Jenny López.

La respuesta de la cantante derivó en una cadena de reacciones en las que la apoyaron ante el comentario y le pidieron no prestarle atención a ese tipo de críticas que solo buscan verla vulnerable.