Pero qué amores: Alejandro Riaño mostró la cara por primera vez de la mujer que le robó el corazón

El actor y comediante, Alejandro Riaño, sigue adelantando proyectos en torno a su polémico personaje, ‘Juanpis González’. El más reciente, tiene como base las próximas elecciones regionales del domingo 29 de octubre, donde este hombre clasista, racista y ‘de la gente de bien’ es moderador de debates para la Alcaldía en las principales ciudades del país y conocedor de primera mano sobre como viven los aspirantes.

A nivel personal, Riaño lleva más de un año de relación con una mujer que aún sigue siendo un misterio, pues no se conoce nombre o profesión alguna. Esta nueva etapa en su vida, llegó luego de separarse de la mamá de sus tres hijos, María Alejandra Manotas, con quien compartió cerca de 5 años y, por lo tanto, mantienen un cariño transformado.

A Alejandro Riaño se le vio muy enamorado que hasta mostró por primera vez la cara de su novia

No fue sino hasta este lunes, que el comediante decidió mostrar por primera vez, a esa mujer que le robo el corazón.

Por medio de sus historias en Instagram, Alejandro Riaño contó a sus seguidores de un viaje express que surgió a última hora para visitar unos amigos en la ciudad de Armenia. “Tuvimos varias posibilidades y terminamos hablando con amigos que estaban en Armenia y nos fuimos”, dijo mientras sutilmente y de manera tímida su novia se acercaba, pero sin mostrarse mucho.

Ya en otras fotos, se le ve mejor el rostro a la chica y hasta ambos se toman un boomerang intentando darse un beso.

Sobre el porqué sus seguidores no saben mucho de la joven, Riaño explicó que es una persona tranquila, alejada del mundo de la farándula y de las redes sociales.

“Encontrar a alguien que valore el tiempo y que soltemos los celulares y que estemos nosotros y no le importe que la saquen en las redes o que se vuelva famosa es chévere. Eso a ella no le interesa, pero al principio fue muy abrumador, es complicado que a uno le entiendan este mundo cuando no viven de esto, de las redes y de lo público”, aseguró durante un en vivo en octubre de 2022.