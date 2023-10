“No me siento más fuerte” Daniela Tapia después de quedar atrapada entre el conflicto de Palestina e Israel

El conflicto que está teniendo en este momento entre Palestina e Israel ha dejado miles de víctimas, cientos de heridos y miles de extranjeros a la deriva. Dos de los personajes públicos que quedaron atrapados en medio de los bombardeos fueron el padre ‘Chucho’ y la actriz Daniela Tapia.

Daniela, quien había sido una de las concursantes que llegó a la final de ‘MasterChef’, habría compartido en sus redes sociales los momentos de pánico que vivió al momento de los bombardeos en Israel. Después de haber podido regresar a Colombia, la cubana no habría compartido mucho sobre su sentir tras haber presenciado uno de los momentos más angustiantes de su vida.

Pero después de su regreso, Daniela decidió compartir un poco más de su experiencia y cómo transformó su pensamiento el experimentar esta situación. Este 15 de octubre en el programa matutino de los fines de semana ‘Bravissimo’ explicó cómo se está sintiendo realmente.

“Hice amistades pero no puedo pasar por la vida sin sentir el dolor de los demás”. Pero no el momento en el que Marcelo Cezán le cuestionó ”¿Cómo se ha vuelto tu corazón sabiendo el conflicto que viviste en Israel?”.

“Cuando la gente dice que la experiencia te hace más fuerte, para mi es todo lo contrario. Yo todo lo que he tenido que vivir en la vida me ha vuelto una mujer más sensible, más compasiva. Si antes tomaba algo a la ligera. Después de experimentar las diferentes maneras de ver el mundo y sus costumbres me siento más sensible con todo lo que pasa y lo que tuve que vivir en Israel me aterrizó más esa idea”.

Además, le agradeció a todos los seguidores por la preocupación y apoyo tras haber llegado de nuevo a territorio colombiano.