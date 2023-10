El verdadero “solo quiero ser uno de ellos”: Pillaron a pareja teniendo relaciones en plena calle

Las redes sociales se ha convertido en una extraña combinación de tendencias, ya que debido a la gran variedad de contenido, los internautas tiene una amplia gama de opciones de contenido para consumir, desde historias comunes, recetas, video streaming de video juegos, batallas entre tiktokers, y hasta cuentas donde mascotas que simulan hablar son parte de esta amplia oferta.

Lea también: Juan Pablo Urrego casi se queda sin el personaje principal de ‘Rigo’ ¿Quién iba a ser su remplazo?

TikTok ha sido la aplicación estrella, que desde pandemia se consideró como una de las más populares para generación de contenido. Pero así como ha sido buenas hasta para promocionar emprendimientos, también ha dejado en evidencia a más de uno que al no ser cuidadosos, han pasado más de una vergüenza.

Pillaron a pareja teniendo relaciones en plena calle

Fue precisamente en TikTok donde un transeúnte dejó en evidencia a la pareja que estaba teniendo relaciones dentro de un carro en plena vía pública. A este clip el usuario le sumó el audio en tendencia en dicha plataforma “solo quiero ser uno de ellos”. En el video debido a lo empañado que se encontraban los vidrios no se pudieron identificar a las personas que estaban dentro del vehículo, pero si la placa del carro, dejando en evidencia al dueño del mismo.

Esto fue motivo de inquietud para algunos usuarios llegando a comentar “Tápele la placa”, “Solo espero que el dueñx estuviera con quien dijo que estaba”, “Se imaginan donde sean los amantes y no la esposa o novia?”, “Ojalá que si sean la pareja oficial y no el cacho”, “Con razón mi Didi no ha llegado y yo aquí esperando un milagro”, "