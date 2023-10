Juan Pablo Urrego casi se queda sin el personaje principal de ‘Rigo’ ¿Quién iba a ser su remplazo?

‘Rigo’ en sus primeros capítulos ha cautivado a los televidentes por la calidad interpretativa de Juan Pablo Urrego al darle vida a Rigoberto Urán, no solo por ver su trayectoria deportiva, sino por su la calidad humana y hasta las groserías que son uno de los sellos personales del Rigoberto original.

Pese a que en cifras la novela no le fue muy bien en los primeros capítulos, los televidentes que han decidido darle el apoyo a la nueva producción del Canal RCN, no caben de la dicha al resaltar no solo el trabajo de guión sino de la calidad del elenco teniendo como referente a uno de los actores más reconocidos del país, Robinson Díaz, quien interpreta al papá de Rigo.

Por otra parte, algunos actores del elenco han dado diferentes entrevistas revelando ciertos detalles de la novela que hasta ahora los televidentes desconocían.

¿Quién iba a interpretar a Rigo?

Contra todo pronóstico, Juan Pablo Urrego logró quedarse con el personaje principal de la novela, pero lo que muchos no conocían era la competencia que tenía a la hora del casting. Jerónimo Cantillo fue el actor que intentó quedarse con el papel de Rigo pero no logró quedar. “Yo hice casting para ‘Rigo’, imagínense, yo hice casting para ‘Rigo’, pero, obviamente, no iba a ser ‘Rigo’, pero nunca, empezando por el actorazo que tenemos, que es Juan Pablo Urrego, que lo hace increíble. Creo que no había mejor ‘Rigo’ que él”, afirmó.

Sin embargo, el actor logró quedarse con un papel dentro de la novela, interpretando a “Ricardo Monsalve”, un hombre adinerado que se convierte en el novio de Michelle Durango quien en la novela es interpretada por Ana María Estupiñan.