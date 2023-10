Critican a Daniela Ospina por tener hijos de diferentes padres y así se defendió

Daniela Ospina terminó siendo criticada por un usuario de Instagram, indicando que le estaba dando mal ejemplo a Salomé al tener hijos de dos padres diferentes, refiriéndose a su expareja, James Rodríguez, y a su prometido, Gabriel Coronel. Sin embargo, la empresaria no se quedó callada y le envió un contundente mensaje.

La colombiana suele invertir parte de su tiempo libre en las redes sociales, publicando detalles de su marca de ropa y al anunciar algunas charlas de empoderamiento, así como mostrar parte de su día a día, y por supuesto, los avances de su embarazo.

A propósito de esto último, la atleta dejó ver lo enfocada que está con sus últimas semanas de embarazo, mostrando los regalos que ha recibido de cara a la llegada del pequeño Lorenzo, además de compartir aspectos de su proceso y cómo lo está manejando.

También le gusta compartir con sus fans sobre su etapa de maternidad a través de sesiones de preguntas y respuestas en Instagram, dando más detalles sobre este proceso.

Sin embargo, a veces debe enfrentarse a comentarios poco agradables, como el de un seguidor que le aseguró que está dando un mal ejemplo al tener hijos de diferentes padres: “Ser exitosa, pero tener a cada hijo un padre, cómo lo ves en el ejemplo para tu hija?”.

Daniela Ospina no se quedó de brazos cruzados y le dejó una contundente pero cordial respuesta sobre cuál era su opinión al respecto, indicando que sus hijos la van a definir por sus valores, no por un detalle como el que se señala en el comentario.

“Me considero una gran madre, y he podido ser exitosa en todo lo que me he propuesto. Mis hijos me van a definir por los valores que yo les voy a inculcar, el amor, tiempo y dedicación, y seguiré siendo la misma mujer exitosa. Espero que tú también lo hayas logrado”, concluyó la colombiana.

Daniela Ospina también habló de las secuelas de su embarazo

Además de responder manera contundente al comentario incómodo de un seguidor, Daniela Ospina también aprovechó para ahondar en un detalle físico con el que ha tenido que convivir en estas experiencias maternales: las estrías.

En una historia indicó que desde su primer embarazo presentó estrías en los senos, la barriga y las nalgas, a pesar de que tanto en esa oportunidad como en el presente ha estado al tanto de los cuidados necesarios para evitarlas.

Sin embargo, explicó que con el tiempo ha aprendido a aceptarlas, y que más allá de enfocarse en esto, está agradecida con su cuerpo por “crear el otro pedacito de mi vida”.