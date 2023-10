“Las nalgas se les van a escurrir”: Amparo arremetió en ‘Yo Me Llamo’, contra las colombianas que no usan tacones

La noche de este viernes 13 de octubre, la audiencia de Caracol Televisión, fue testigo de una nueva noche de eliminación en ‘Yo Me Llamo’, en el capítulo 53. Pero, mientras esto sucedía en las pantallas chicas del país, en la red social ‘X’, anteriormente Twitter, se armó un fuerte debate lleno de críticas dirigidas a Amparo Grisales, luego de que la ‘diva’ insinuara que las mujeres colombianas perdieron la feminidad.

Luego de no convencer en episodios anteriores, la concursante, que reencarna la voz y actitud de la puertorriqueña Kany García, se trepó al escenario del templo de la imitación para romperla con su presentación. Pero, a pesar de esto, las críticas por parte de ‘Amparito’, César Escola, y Pipe Bueno, no se hicieron esperar.

Terminada la magistral interpretación de la participante, la manizaleña, de 67 años, le realizó varias calificaciones a su atuendo, el cual estaba compuesto por un largo vestido azul con estampados y un calzado blanco estilo bota tenis; y fue esta última parte de la ‘pinta’, la que disgustó sobre manera a Grisales, quien considera que este tipo de calzados le ha hecho perder la feminidad a las mujeres, por lo que fue duramente cuestionada en la web.

“Te falta ser más imponente en la ropa. Porque esos tenis. Si siguen usando ese tipo de zapatos, la pierna se les va a caer y las nalgas se les van a escurrir. A todas las chicas de Colombia, vamos a volver al glamour y a las ‘cositas’ bonitas. Vamos a volver a ser femeninas”, manifestó Amparo.

“Dizque a todas las mujeres de Colombia usar tacones, esta anciana que se cree”, “Amparo es tan poco empática, una persona así no debería ser jurado en ningún programa”, y “Entonces, según esa señora, si uno no usa tacones no es femenina”, fueron algunas de las reacciones en internet.

Entonces según esa señora, si uno no usa tacones no es femenina #YoMeLlamo pic.twitter.com/4nMGDuWa3N — Regina (@RegiinaFalange) October 14, 2023

Amparo es tan poco empática🙄 una persona así no debería ser jurado en ningún programa #YoMeLlamo — Estefany ✨ (@espherna) October 14, 2023

Jajaja dizque a todas las mujeres de Colombia usar tacones JAJA está anciana que se cree #YoMeLlamo — Nathy🐼 나탈리 (@PandaSone25) October 14, 2023

Esa asquerosa cree que uno se va a poner tacones solo porque ella lo dice 😂 #yomellamo — Laura Chaleal (@LauraChaleal) October 14, 2023

#YoMeLlamo sentenciaron a Kany sólo para que se luciera...nada que hacer ganadora del programa 😌👏 pic.twitter.com/pmLc9a8HsJ — Plandemio ClimArtificial ❎ (@PandemioCarnav1) October 14, 2023