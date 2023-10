Persona con discapacidad visual denunció discriminación en Bodytech: “no me dejaron entrar con mi perro guía”

A través de su cuenta en TikTok, el abogado y estudiante de maestría, Anderson Gómez, denunció haber sido víctima de discriminación por su discapacidad visual que solo le permite ver en un 7 %, al interior de un gimnasio de Bodyctech, ubicado en Normandía.

En el video que difundió a través de sus redes sociales, se le ve junto a su perra guía, Latina, en la entrada del establecimiento donde, dice, no se le permitió ingresar. “Cuando venía con el bastón me dejaban ingresar, cuando vengo con la perra 2-3 veces me dejaron ingresar, luego ya no argumentando que esto es una IPS y que en Colombia según el vigilante de abajo, el gerente de sede o el gerente Nacional no puede ingresar por encima de la normatividad”.

Y es que sí, según el nuevo Código de Policía, Ley 1801 de 2016 en su artículo 124 numeral 2 enuncia que no se puede impedir el ingreso de los perros guía en lugares públicos o sistema de transporte masivo, pues constituye una “extensión” de su propietario al tener derecho a la asistencia animal por tener discapacidad visual.

En la denuncia, se escucha a una mujer en la recepción diciéndole que tiene que esperar al gerente “sobre las 11″ a pesar de que le confirma que no puede ingresar. “Con todo respeto, Yasmín, que yo sé que es una orden que te dan, estoy grabando para que por favor lo sepas. Me están negando la prestación del servicio que yo contraté, segundo están vulnerando mis derechos como persona con discapacidad, están vulnerando todos los tratados sobre la convención de derechos humanos”.

En diálogo con W Radio, Gómez indicó que Bodytech lo llamó, “pero les dije que cualquier contacto debía realizarse por correo y aún no he recibido ninguna comunicación oficial”.

Este no es el primer acto de discriminación que él recibe en este lugar, para ese medio contó que “en un principio, me habían dicho que no podían prestarme el servicio debido a mi discapacidad visual. Sin embargo, posteriormente me ofrecieron disculpas y me vendieron la afiliación”.