“Vomitaba y sudaba” Silvestre Dangond reveló que sufrió problemas de adicción cuando se fue a vivir a Miami

El famoso cantante de vallenato, Silvestre Dangond, fue el invitado especial de una reciente entrevista en el podcast de género urbano ‘DímeloKing’, donde aprovechó para detallar algunos aspectos de su vida personal y de su carrera artística.

Ahora bien, Silvestre Dangond es conocido en el mundo musical por su exitosas canciones vallenatas; sin embargo, en su carrera ha tenido ciertos escándalos públicos por sus excesos y adiciones, pero al parecer es un problema que ha logrado dejar atrás tras mudarse a Miami con su familia.

Elkín de la Hoz, conductor de dicho podcast, le preguntó sobre los desafíos que enfrentó al irse a Miami. Ante esto, Dangond contó que al irse no midió lo fuerte que serían los cambios, y lo asimiló al paso del tiempo, pues pensó que todo sería igual que cuando estaba a Colombia y terminó enfrentándose a los peores meses de su vida.

“Yo no me había concientizado dónde estaba viviendo y dónde estaba dejando a mi familia. Yo llegaba y quería seguir mi vida igual a como estaba viviendo en Colombia, entonces yo llegaba y me quedaba (si tenía concierto) viernes, sábado y domingo, me quedaba lunes y martes para pasar el guayabo y mi esposa y mis hijos allá solos. Fueron meses de mucha tristeza, mi esposa decía que martirio habernos venido para acá, has abandonado más a tu familia ahora los fines de semana te quedas en Colombia”, dijo el cantante vallenato.

El intérprete de ‘Cásate Conmigo’ confesó que “venía muy mal” desde su álbum Sigo Invicto, por los excesos, así que tomó una fuerte decisión: “Mi esposa me dice: ‘¡vámonos para un centro (para adicciones)’, y yo le digo: ‘Sí, me voy (fue un enero)’, acepto que estoy mal. Cuando me levanté un día y le dije: ‘¿sabes qué?, yo no voy para ningún centro, voy a hacer esta vaina yo’, y así fue”.

“Me acuerdo que me fui a tocar a Ocaña y eso daba vueltas en la cama, vomitaba, sudaba y ahí comencé: ‘No tomo, no tomo, no tomo’. El mismo cuerpo me pedía, después dije no quiero volver a casa y me fui para Barranquilla, hablé con el doctor William Sánchez y me dio unos sueros que me ayudaban a metabolizar el cuerpo mucho más rápido para eliminar el alcohol”.

Tras tener la voluntad de dejar el alcohol, la “prueba de fuego” como lo llamó Dangond, fue unas presentaciones que tenía en el Carnaval de Barranquilla, puesto que dijo que no iba a ingerir bebidas alcohólicas y lo logró. Luego se fue para Miami para hablar con su esposa: “Le dije: ‘soy un hombre diferente’.

“Ahí fue cuando me concienticé de dónde estaba, que debía dedicarle más tiempo a la familia, ahí comenzó otro rumbo, otra cosa, se comenzó a ver otro Silvestre”, concluyó.