Silvestre Dangond anuncia su retiro de la música y así reaccionaron en redes sociales

El cantante Silvestre Dangond dio el sorpresivo anuncio desde su presentación en San Juan del Cesar, allí en medio de su itinerario abrió un espacio para contar su retiro, el cual hasta ahora no tiene fecha de retorno.

Puede leer: Seguridad de Silvestre Dangond prohíbe a fanático grabarlo antes de concierto y se viraliza en redes sociales

La noticia la dio sin ofrecer muchos detalles al respecto, tan solo la fecha que tiene ya destinada para ausentarse de los escenarios musicales y en especial de su público, sobre el que precisó sería el motivo para preparar algo.

“Así que me duele decirlo y estaba esperando un sitio ideal y estaba esperando un sitio ideal para decirlo, pero a partir del 14 de enero: chao familia, chao. Y volveré, cuando lo sienta, y volveré cuando me sienta diferente, y cuando me sienta con ganas de hacer algo para ustedes, de una manera como ustedes se lo merecen, porque ustedes me han dado todo y merecen todo de mí. Ok, Juancho ya está viejo”

— Silvestre Dangond