Bruce Willis perdió la alegría de vivir tras ser diagnosticado con demencia frontotemporal

La noticia sobre la salud de Bruce Willis ha conmovido a muchos, pues el actor, conocido por su energía y alegría de vivir, se enfrenta a una difícil batalla contra la demencia frontotemporal. Esta enfermedad ha afectado profundamente su comunicación y habilidades ejecutivas, robándole la esencia que lo caracterizaba.

A pesar de su lucha, su amigo, el creador Glenn Gordon Caron de ‘Luz de Luna’ protagonizada por Bruce Willis y Cybill Shepherd sigue visitándolo regularmente, recordando con cariño los tiempos en los que Bruce irradiaba felicidad y pasión por la vida.

“El proceso (para llevar Luz de Luna a Hulu) ha llevado bastante tiempo y la enfermedad de Bruce es una enfermedad progresiva, así que pude comunicarme con él, antes de que la enfermedad lo volviera tan incomunicado como lo está ahora... Sé que está muy contento de que el programa esté disponible para la gente, aunque no pueda decírmelo”, contó en The New York Post.

Por otra parte, aseguró que los estragos de la enfermedad que padece el actor son muy evidentes, al grado de que ha notado que Willis ha perdido la alegría por vivir.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él ya casi no habla, solía ser un lector voraz y ahora no lee. Él amaba la vida y... simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo. Cuando estás con él sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se ha ido”, señaló.

En septiembre, la esposa del actor explicó en el programa televisivo Today que no está muy segura de si su esposo está al tanto de su estado de salud. “Es difícil saberlo. Lo que estoy aprendiendo es que la demencia es difícil”. Es duro para la persona diagnosticada y también es duro para la familia. Y eso no es diferente para Bruce, ni para mí, ni para nuestras hijas. Cuando dicen que se trata de una enfermedad familiar, realmente lo es”, indicó, con angustia.

Aceptar aquel diagnóstico fue a la vez “la bendición y la maldición”, indicó la esposa del actor en ese momento. Por un lado, fue útil “comprender finalmente lo que está sucediendo” y para “aceptar lo que es”. Pero, a la vez, eso “no lo hace menos doloroso”.