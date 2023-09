Colombiana se hace viral por su respuesta sobre quién escribió ‘Cien años de soledad’

‘Cien años de soledad’ es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, así como una de las obras más traducidas y leídas en español.

Puede leer: Nueva forma de cobrar deudas en Colombia se volvió viral en redes

Por otra parte, fue catalogada como una de las obras más importantes de la lengua castellana durante el IV Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en Cartagena de Indias en marzo de 2007.

También está ‘El coronel no tiene quien le escriba’ es otra de las grandes obras de Gabriel García Márquez el cual es una narración que reflexiona sobre la esperanza y la resignación, sobre las consecuencias de mantener los principios y la dignidad personal en una sociedad corrompida.

Ambos títulos están inmersos dentro de la letra de uno de los vallenatos más exitosos de los últimos tiempos y eso precisamente

Pero una mujer colombiana parece no estar enterada de ello y ha tenido una gran confusión al dar respuesta a la pregunta sobre quién escribió ‘Cien años de soledad’ en un video que se ha hecho más que viral en las redes sociales.

“¿Quién es el escritor de ‘Cien años de soledad’?” pregunta el hombre al lado de una mesa con diferentes productos de comida, por lo que se presume que era un concurso. Una joven, que es la primera interrogada, de inmediato responde que “yo estoy estudiando, pero yo no sé”, pero a un costado llega otra diciendo “Nelson Velásquez” lo que desató la risa de todos los presentes.

La joven se refiere al tema que popularizó el cantante Nelson Velásquez con el vallenato ‘Por Querer Olvidarte’ en el cual uno de los coros contiene los títulos de las obras de Gabriel García Márquez.

“Y todo por querer olvidarte ahora el coronel no tiene quien le escriba me esperan cien años de soledad si no regresas mi vida”, dice parte de la letra. El video ha llegado a ser tan popular que el mismo Nelson Velásquez lo publicó en su red social Instagram con un peculiar mensaje a lo sucedido.