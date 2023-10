Primera baja confirmada: Figura de la selección Colombia se perderá el próximo partido vs Brasil

Selección Colombia BARRANQUILLA, COLOMBIA - Selección Colombia Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) (Gabriel Aponte/Getty Images)

El partido de la selección Colombia vs Ecuador ha estado tan parejo que el primer tiempo terminó con empate sin goles. No obstante, la ‘Tricolor’ recibió una muy mala noticia para el próximo juego por las Eliminatorias, que será uno de los más difíciles: No podrá contar con una de sus figuras porque le sacaron tarjeta amarilla.

Vea acá: El mismísimo Spiderman se apareció en el partido Ecuador vs Colombia y dejó claro cuál es su bando

Resulta que en el reglamento de la CONMEBOL está específico que con dos amonestaciones, sin importar si son partidos consecutivos o no, será suspendido al juego siguiente y eso fue lo que le pasó a este crack de la selección Colombia.

Aunque Dávinson Sánchez y Yerson Mosquera recibieron amarilla durante el primer tiempo, el jugador que se perderá el juego de Colombia vs Brasil será Jhon Arias, quien también fue amonestado en el compromiso contra Chile.