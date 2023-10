Laura de León hace petición a enfermeras tras situación que vivió con un familiar

Ver a la espectacular Laura de León en cada una sus publicaciones es llenarse de vitalidad, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y sensualidad atrapa a más de uno de los seguidores que conforman su comunidad digital solamente en la red social Instagram.

Una que otra vez Laura de León decide contar algunas cosas de su vida, también de sus viajes y sobre todo el trabajo en los grandes papeles que la tienen como una de las mejores actrices de los últimos tiempos, así como también de llamados a la reflexión como el que hizo recientemente por medio de sus historias.

Y es que la actriz del éxito dramático de RCN ‘Leandro Díaz’, dejó ver un cártel con un texto que se ha hecho popular en las rede sociales como un llamado a la tolerancia hacia los trabajadores del sector de la salud. “Cuando veas un paciente, acuérdate que la enfermedad ya lo está tratando demasiado mal como para que tú también lo hagas”.

Pero con ello agregó otras palabras en las que aseguró que ese cartel debe estar en todos los centros de salud hace poco vivió una situación similar con uno de sus familiares y que lo trataron de una manera negativa, por lo que no dudó en relatar brevemente su historia.

“Esto debería estar pegado en todos lados, sobre todo en hospitales, me ha pasado que me topo ca enfermeras con cero paciencias o sin vocación y tratan muy mal a los pacientes, me ocurrió con un familiar”, agregó Laura de León.

Con el llamado de atención también llegó un punto de empatía en el que se refiere a que no todos los días son exitosos para estar de ánimos, pero que hay que reconocer que los pacientes que llegan con sus dolencias, no son responsables de ello. “Entiendo que ellos tampoco tienen a veces un buen día, pero no es culpa del paciente”, remató Laura de León.