“Me está echando los perros a mí ahora”: Laura Barjum se sincera con sus seguidores

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó a su final teniendo a la actriz Carolina Acevedo como la ganadora de la edición del año 2023 dejando atrás al humorista Adrián Parada junto a las actrices Marianela González y Daniela Tapia en una final que ha sido más que polémica.

Puede leer: ¿Quiere estar en ‘MasterChef’? Johanna Fadul se atrevió a hacer arepas, pero a su estilo

Sin embargo, cada exparticipante sigue activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos del estrés de tiempo en la despensa, los retos y en especial de las cocinas, y ese es el caso de la exreina de belleza Laura Barjum.

Recientemente la novena eliminada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, ha decidido sumarse a un reto en el que decir cuáles son “las 10 cosas que no me importan” se está apoderando de las redes sociales.

La actriz empezó diciendo que no le importa ni el colegio ni la universidad de la que las personas se graduaron, ya que no entiende los motivos por los que la gente hace ese tipo de interrogantes, así como las que son para saber el origen de los apellidos.

Asimismo, mismo dijo que no le importa comer de las ventas que hacen en la parte externa de las presentaciones como chuzo y tampoco verse un millón de veces la misma película o serie.

Por otra parte, agregó que tampoco le importa ir al concierto de alguien a quien no conoce y que le molesta la pregunta sobre cuánto gana en dinero la gente, y más quienes hacen ese tipo de preguntas.

View this post on Instagram

Aseguró que si la comida está rica no le importa las consecuencias como procesos que deriven en problemas digestivos. Indicó que no está pendiente de una tienda en específico para comprar su ropa, ya que si le gusta la prenda simplemente se la compra.

A medida que la lista se iba agotando llegó otra cosa al top y son esos comentarios o referencias sobre la vida de la expareja de la persona con la que se esté relacionado, y para ello dijo que seguramente no se lo creerían, pero que de verdad no le importa.

“A mí no me importa quién haya sido la ex, no me importa, me está echando los perros a mí ahora”

— Laura Barjum