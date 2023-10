“Me quemaban mis senos”: Sara Uribe habló del problema de salud que casi la deja sin poder caminar

Sara Uribe le contó a sus seguidores de un grave problema de salud que presentó en el pasado, el cual estuvo acompañado de una gran cantidad de dolorosos síntomas, los cuales estuvieron muy cerca de dejarla sin poder caminar. También aprovechó para hablar sobre la importancia de mantenerse sanos y de dejar la vanidad a un lado cuando se trata de la salud.

La influencer ha demostrado en más de una oportunidad que despierta pasiones entre muchos de sus seguidores con su figura, la cual suele ser elogiada en las redes sociales a propósito de varias imágenes reveladoras que publica con frecuencia, las cuales ayudan a presumir su cuerpo.

Sin embargo, a propósito del Día de la salud mental, celebrado el pasado 10 de octubre, la colombiana decidió dejar a un lado su figura para brindarle a sus seguidores algunos consejos en relación al tópico del día, respondiendo mensajes de seguidores que presentaron ciertas incomodidades al respecto.

Si bien la modelo no tiene estudios en el área psicológica, sí les habló en relación a sus experiencias con algunos de los problemas que estaban atravesando, como el de una seguidora que confesó que no se siente cómoda con su figura después de su embarazo, en especial porque su estómago quedó “terrible con estrías”.

Ante este mensaje, Sara Uribe decidió brindarle una lección al contar una experiencia poco agradable sobre la vez que le detectaron una hernia que le generó todo tipo de incomodidades: “un día me desperté con un dolor muy fuerte en el abdomen, estaba desesperada, sentía que me quitaban el aire. Me dolían los huesos, las entrañas (...) Me quemaban mis senos”, escribió la joven en una historia.

Al final, la presentadora tuvo que someterse a una cirugía para extirpar la hernia que le estaba causando tantas molestias, dejándole una cicatriz en el abdomen como si fuera de una cesárea, a pesar de haber tenido a su hijo por parto natural: “cuando desperté de cirugía tenía una cicatriz que me marcaría por siempre”.

La hernia de Sara Uribe le dificultó caminar por varias semanas

Además de todos los síntomas que la modelo describió en una de sus historias, también contó que una de las razones por las que decidió someterse a una cirugía para extirpar la hernia fue porque presentó dificultades para caminar a propósito de esto.

“Duré un mes sin poder caminar bien”, indicó Sara Uribe en su historia, enlistando esto como uno de los varios síntomas que presentó durante este complicado momento de su vida.