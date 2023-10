“Tenía más amigos que enemigos” Carolina Acevedo reveló detalles inéditos tras su paso por MasterChef Celebrity 2023

Después de 120 capítulos, MasterChef Celebrity llegó a su fin este domingo 8 de octubre. Durante toda esta quinta temporada, los televidentes se divirtieron viendo a los participantes crecer a la hora de preparar sus platos, pero a la vez se divirtieron viendo las situaciones internas que se vivieron dentro del desarrollo del concurso.

Algunas fueron muy divertidas y sacaron risas a los seguidores del programa culinario, otras vivencias fueron estresantes, pero todas ellas convirtieron a MasterChef, en el programa favorito del canal RCN.

Ahora bien, la ganadora Carolina Acevedo reveló que cuando le propusieron hacer parte de MasterChef, no aceptó enseguida. “Pensaba si me quería exponer de esa manera, pensaba en mi forma de ser, en que la gente no me conoce como soy, más en un reality en donde todo tienen que editarlo, era como ser una actriz, pero en la vida real”.

Tenía sus dudas, pero su novio Lucas Jaramillo la llenó de motivación: “Me dijo: ‘mi amor, tú puedes. Tú eres buena y apasionada. Vete con toda y hazlo’”.

De hecho, Carolina Acevedo confesó que se siente feliz de haber ganado el reconocido programa de gastronomía y al mismo tiempo lo tomó como un periodo de aprendizaje muy importante en su vida y la posibilidad de haber competido con gente increíble y llegar a la final con personas que saben mucho de cocina.

También reveló que varias situaciones del programa la afectaron en su vida personal cuando veía los comentarios de sus compañeros y lo mal que hablaron de ella: “La verdad, no me afectó nada cuando estuve en la cocina. Todos estábamos en el mismo nivel de cansancio y de presión. Me afectaron más las cosas que pasaron después cuando estuvo el programa al aire. A veces me sentía deprimida y no entendía por qué“.

Asimismo, la ganadora mencionó las difíciles situaciones y criticas que ha tenido que afrontar en las redes sociales después de haber sido seleccionada como la ganadora de MasterChef Celebrity 2023 por parte de los jurados Christopher Carpentier, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch.

“Al comienzo, me bajaba la nota, pero luego entendí que no debía estar sufriendo por personas que se esconden tras una pantalla. En la calle no me pasa eso, me paran y me piden fotos. El odio lo sentía era en las redes. Incluso, después de haberme ganado el premio, diciendo que no me lo merecía. ¿Qué sentido tiene mandarle tu odio a otra persona que no conoces? Muchos de esos comentarios no los leo y, si los leo, los bloqueo. ¿Para qué me sigues si no te caigo bien? Hay un botón regio que se llama bloquear”. Finalizó Carolina Acevedo

En la actualidad Carolina Acevedo va a hacer una película de la que no se saben muchos detalles: ”Creo que saldrá ya el año entrante. Actuar ha sido la receta más exitosa de mi vida”.