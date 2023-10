Carolina Soto criticada por su decoración de Halloween

La presentadora de ‘Día a Día’, Carolina Soto, deslumbra a toda su comunidad digital por medio de sus redes sociales en las que no solo impone moda y estilo, así como las vivencias de su rutina, en especial de sus hijos, y otras veces algunos consejos para el hogar.

Esta vez ha mostrado un tutorial de decoración de Halloween que ya se apodera con la llegada de octubre, y es que, pese a que es una tradición muy arraigada en Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido y Canadá, desde hace décadas, las fiestas de Halloween se han expandido a muchos rincones del mundo y Colombia no es la excepción.

Carolina Soto mostró cómo hacer unos divertidos fantasmas con diversos materiales que le tomó casi 12 horas para estar listos y adornar su comedor, pero al compartir el video del tutorial varias críticas se hicieron más que presente.

“No me gusta, Halloween es una celebración que Dios no le agrada, porque esos son elementos que se usan para adorar al adversario” y “Carito con todo respeto y cariño los católicos no celebramos Halloween, celebramos el Día de todos los Santos el 1 de noviembre. Dios te bendiga ❤️”, son solo algunas de las críticas.

Sin embargo, la respuesta de la presentadora no tardó en llegar, pero a su estilo con mucha tolerancia y diplomacia en la que alegó que es una época que disfrutan sus hijos. ”Es respetable ❤️ mis niños lo disfrutan y acá amamos a Dios🙌 esta decoración es para divertir un poco y celebrar la variedad de los meses ❤️”.

Pese a los comentarios negativos también hubo otros en los que le agradecieron la idea para ponerla en práctica y así darle un toque distinto al hogar en las siguientes fechas.