¿Igual de grosero al de verdad? El personaje de ‘Rigo’ sorprendió con su ‘jetabulario’ en pleno horario familiar

¿El personaje de Rigoberto Urán en la novela de RCN es igual de grosero al real? Esa fue la pregunta que muchos se hicieron antes del estreno de ‘Rigo’. Una vez pudieron verse los primeros capítulos, la duda de los televidentes terminó y muchos quedaron sorprendidos, pues la novela se transmitirá en horario familiar.

Sin duda alguna, uno de los rasgos más característicos de Rigoberto Urán es el constante uso de groserías cuando habla. Debido a esto, muchos se preguntaron si su personaje en la novela ‘Rigo’, que se estrenó este 9 de octubre en el Canal RCN, sería igual de grosero al Rigoberto de la vida real.

¿Cómo fue el primer capítulo de la novela ‘Rigo’?

El primer capítulo de ‘Rigo’ mostró la aventuras de Rigoberto Urán para concretar su primer viaje a Europa para ser ciclista profesional. Además, también profundizó en la vida familiar de la familia Urán en Urrao, Antioquia.

Lo llamativo fue que, a pesar de que la novela será transmitida a partir de las ocho de la noche, horario que sigue siendo familiar, incluyó varias de las groserías que Rigoberto Urán dice en la vida real. “Putería”, “webonada”, “webón, “del putas”, “coscorría” y varias ‘palabrotas’ más pudieron escucharse. Por supuesto, las groserías no fueron tan abundantes. De hecho, algunos televidentes demostraron satisfacción a ver que RCN no censuró del todo la particular forma de hablar del ciclista.