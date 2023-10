Joven descubre que su papá era su mejor cliente en Onlyfans

OnlyFans ha sido una de las plataformas digitales que se ha popularizado para compartir y vender contenido para adultos, a pesar de tener un propósito más allá de este como venta de dibujos, libros, mensajes personalizados, etc. Muchas personas han utilizado esta plataforma como su fuente principal de ingresos, haciendo que poco a poco se replantee la idea de tener un trabajo de oficina.

Muchos han sido los tabúes entorno a este tema, ya que algunos lo consideran un trabajo normal, y otros quienes creen que es una nueva forma de prostitución. Sin embargo, y pese a los prejuicios que todavía existen entorno al tema, han sido muchas las historias que los modelos han compartido en redes sociales contando sus experiencias buenas y malas ofreciendo su contenido en dicha aplicación.

¿Cómo descubrió que su papá era su mejor cliente?

La manera en la que funciona la aplicación depende del uso que cada modelo decida ofrecer su contenido, muchos se muestran libremente, como otros quiene optan por tapar su rostro y compartir en contenido ocultando parte de su identidad. Este último fue la opción de una joven española quien decidió usar la aplicación de manera anónima, ocultando su rostro para evitar ser identificada.

En TikTok contó el testimonio de cómo se dió cuenta que su papá era su mejor cliente mencionando “Hace u tipo, poco 6 o 7 meses abrí una cuenta de OnlyFans donde subia fotos en ropa interiory desnuda y me llegó un suscriptor que yo veía que me pagaba mucho, por cada foto me pagaba 1.000 euros, 1.500, y me empezó a escribir para quedar (verse) y que estaba a falta de dinero y necesitaba dinero. A que no sabes quién era... Mi padre”.

“Yo le vi de lejos y me fui. Estábamos en casa ese día y le dije’ Me voy a dar una vuelta yo sola’ y mi padre vale, ahora voy para el centro, pero yo no me imaginaba que fuera el”.

El valor que llegó a pagar en pesos colombianos fue entre 4.561.587 y 6.841.558