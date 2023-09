“Soy quien soy”: Sara Uribe enlistó sus defectos y así reaccionaron sus seguidores

Sara Uribe decidió abrirse por completo con sus fanáticos a través de una reveladora publicación en donde dejó una lista con varios de sus defectos, recordando también algunos episodios complicados que vivió hace varios años. Y ante estas declaraciones, sus seguidores no tardaron en reaccionar con una gran cantidad de mensajes.

La presentadora se ha mantenido muy ocupada en las últimas semanas debido a su apretada agenda en el mundo del espectáculo, mostrando a través de sus redes sociales algunos detalles de las pautas publicitarias en las que está participando como modelo, su papel en el programa web de variedades, ‘La plenaria’, además de su faceta como mamá.

Sin embargo, no se olvida de interactuar con sus fanáticos al publicar algunas imágenes en su perfil de Instagram, muchas de las cuales suelen ser bien recibidas por los internautas tras mostrar fotos en las que aparece ligera de ropa mostrando su figura que con frecuencia se lleva muchos halagos.

Pero en esta oportunidad, Sara Uribe no solo deleitó a sus seguidores con una imagen en la que aparecía acostada en la cama con poca ropa, sino que también aprovechó para hablar de algunas situaciones incómodas de su vida.

“Fallé... a veces como hija, como pareja, como sobrina, como hermana y como amiga. No siempre digo lo correcto”, comenzó a escribir en la descripción del post.

Seguidamente enlistó algunos de sus “defectos”, dejando ver que no se considera una mujer perfecta, pero que pese a esto se ama a sí misma.

“No soy la mujer más hermosa del mundo, pero soy yo. Me encanta la comida. Tengo cicatrices porque tengo una historia. Algunas personas me aman, otras no. Hice cosas buenas, hice cosas malas. Salgo sin maquillaje y muchas veces ni me arreglo el pelo. No pretendo ser alguien que no soy. Soy quien soy, orgullosa, impulsiva, hasta un poco loca pero así soy, puedes amarme o no. Y si te amo, lo hago con todo mi corazón. No me disculpo por ser yo”, redactó la colombiana.

Fanáticos de Sara Uribe tuvieron reacciones mixtas ante la curiosa publicación

A propósito del mensaje que dejó la modelo en su más reciente publicación, varios de sus seguidores se pronunciaron al respecto, la mayoría dejándole mensajes positivos e indicándole que para muchos de ellos si es una mujer “perfecta”.

“Me gusta tu personalidad, me identifica, es mejor sin filtros”, “Qué lindas palabras y sentimientos, eres verdaderamente tú”, “Nadie es perfecta, pero tú te acercas bastante” y “Eres una mujer muy hermosa y una excelente madre” son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Pese a los mensajes positivos, otros internautas decidieron aprovechar la publicación para exponer otro punto de vista: “Chimba los datos, muy interesantes, lástima que nadie te los estaba pidiendo”, “Publicaciones patéticas para subirle el ego”, “Sí, claro, porque con mensajitos se arregla todo”.