“La dejé en visto y dejé de hablar con ella”: Dice Westcol sobre Aida Victoria Merlano

Westcol, el streamer colombiano Luis Villa, quien sostuvo una relación con la generadora de contenido Aida Victoria Merlano, habló de lo que sucedió recientemente entre ellos. Al parecer, Aida le habría quedado debiendo plata, cerca de 5 millones de pesos por una pauta, y se habría ofendido porque le cobró en medio de un en vivo.

Ambos estuvieron en boca de muchas personas a finales de 2022, cuando sorprendieron a sus seguidores al anunciar que estaban teniendo un romance. Sin embargo, todo parece indicar que no les duró mucho.

Polémica entre Westcol y Aida Victoria Merlano

Aunque ambos habrían quedado en muy buenos términos y lo evidenciaban a través de sus publicaciones, en las últimas semanas todo cambió, ya que Westcol en plena transmisión contó que Aida Victoria Merlano le quedó debiendo dinero de unas pautas.

Aida de inmediato publicó un video de respuesta, en el que terminó diciendo que: ¿Por qué no los cobraste?, ¿te dio pena? Pero no te dio pena quemarme. Si querías llamar mi atención te hubieses comportado como un macho, como un varón que eso a mí me prende, pero te pones a comportarte como un niño y me dan ganas de hacerte un tetero con bienestarina”.

Ahora, Westcol en una nueva transmisión se refirió al hecho y dijo: “Yo vi que ella empezó así y la dejé en visto y dejé de hablar con ella. Yo ni siquiera le había cobrado nada porque me valía una ver**. Qué pereza, haberme metido con Aida...”.

Luego se puso a revisar en Google las noticias que aparecían con su nombre y reaccionaba diciendo: “Yo nunca me sentí que me agarré con Aida (...) Yo qué me iba a poner a pelear con eso, literalmente. A son de qué me voy a poner a pelear por cinco millones (mientras muestra su reloj ante la cámara) Uno para qué se va a poner a pelear por ese poquito de plata”.