Jorge Rausch contó qué lo llevó a tomar un estilo de vida saludable

Jorge Rausch ha dejado claro que tiene todas las ganas de seguir moldeando su cuerpo a través de una serie de enérgicas sesiones de entrenamiento, mostrando con frecuencia los resultados de este proceso. Pero no solo se ha limitado a esto, sino que también reveló qué lo motivó a tomar este camino en su vida.

El chef comparte con frecuencia varios detalles de su vida profesional, mostrando algunas imágenes de su paso por ‘MasterChef’ en sus presentaciones tanto en Colombia como Ecuador, además de dejar ver ciertos detalles de sus restaurantes y otros emprendimientos relacionados con la cocina.

Puede leer: “El Vin Diesel colombiano”: A Jorge Rausch de MasterChef le llueven elogios por mostrar su tonificado cuerpo

Pero además de esto, suele compartir con sus seguidores de Instagram varios clips en donde se puede ver lo mucho que se esfuerza para mantenerse en forma y tonificar su cuerpo en el proceso.

De hecho, hace pocos días mostró el antes y el después de su entrenamiento, dejando ver varias fotos en paralelo respecto a cómo se veía hace tres años cuando no había empezado a entrenar, en relación a su aspecto actual, revelando una evidente diferencia entre cada foto.

Y a través de una sesión de preguntas y respuestas, el jurado de MasterChef reveló cuál fue su motivación para cambiar su estilo de vida de manera tan drástica, indicando que las medidas de distanciamiento y el tiempo que tuvo que pasar en casa debido a la pandemia de COVID-19 en 2020 lo llevaron a reflexionar sobre su vida.

“En pandemia me di cuenta que no todo puede ser trabajo, que valía la pena dedicar tiempo para mí y arranqué a entrenar. Ahora me siento mejor que hace 30 años, más sano y más feliz”, escribió Jorge Rausch en una de sus historias.

Lea también: “Quiere parecer de 20″: critican la relación de Jorge Rausch con su novia por unas reveladoras fotos

Jorge Rausch tiene otra motivación para seguir entrenando

Si bien el chef dejó claro que todo el asunto de entrenar comenzó para dedicarse un tiempo a sí mismo, en una reciente publicación contó que también tiene otro motivo por el que continúa con este proceso, indicando que en parte tiene que ver con su faceta de figura pública.

“Soy Jorge Rausch, soy chef y tengo 53 años, entreno fuerza todos los días no porque quiera parecer de 20 años sino para ser mi mejor versión a mi edad. Publico mi progreso para inspirar a la gente común y corriente a ser mejor, a darla toda en cualquier cosa que se propongan”, escribió el colombiano en un post donde también aprovecha para mostrar parte de su musculatura.